США подталкивают ЕС ввести санкции против сферы энергетики и банков России, - Bloomberg

Эти санкции могут быть введены, если Российская Федерация прибегнет к широкомасштабному вторжению на территорию Украины.

Срочность также осложняет тот факт, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор не отвел войска, которые расположены рядом с границами страны. США, со своей стороны, убеждены в том, что санкции станут для России жестким сигналом.

В то же время страны ЕС заявляют, что поспешное определение санкций может подорвать усилия по урегулированию кризиса дипломатическим путем.

По словам одного из собеседников издания, США и страны ЕС пытаются найти баланс между тем, чтобы реализовывать свои угрозы Кремлю и одновременно сохранять дипломатический диалог.

Также США обещает дополнительное военное развертывание, чтобы помочь своим союзникам по НАТО в Восточной Европе в случае российского вторжения, а планы защиты пытаются подкрепить для всех развитий сценария.