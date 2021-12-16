США подталкивают ЕС ввести санкции против сферы энергетики и банков России, - Bloomberg

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подталкивает союзников из Европейского Союза к доработке широкого пакета санкций, которые будут нацелены против России. Ограничения планируют ввести против энергетических компаний и банков страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Эти санкции могут быть введены, если Российская Федерация прибегнет к широкомасштабному вторжению на территорию Украины.
Срочность также осложняет тот факт, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор не отвел войска, которые расположены рядом с границами страны. США, со своей стороны, убеждены в том, что санкции станут для России жестким сигналом.
В то же время страны ЕС заявляют, что поспешное определение санкций может подорвать усилия по урегулированию кризиса дипломатическим путем.
По словам одного из собеседников издания, США и страны ЕС пытаются найти баланс между тем, чтобы реализовывать свои угрозы Кремлю и одновременно сохранять дипломатический диалог.
Также США обещает дополнительное военное развертывание, чтобы помочь своим союзникам по НАТО в Восточной Европе в случае российского вторжения, а планы защиты пытаются подкрепить для всех развитий сценария.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба убежден в том, что санкции против России могут предотвратить кровопролитие.
Также Европарламент одобрил новую резолюцию по агрессии России против Украины и возможные санкции против Кремля в будущем.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Российская Федерация вызвала самую опасную ситуацию за последние 30 лет для всей Восточной Европы.