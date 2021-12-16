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РФ создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы

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Брюссель, Четверг 16 декабря 2021 13:53
РФ создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал стягивание российских войск к границам Украины. Он считает, что РФ вызвала опасную ситуацию за последние 30 лет не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, которое цитирует LRT.

"К сожалению, мы видим мобилизацию российских войск на границе с Украиной. Мы, вероятно, столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но и обо всем восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе", - отметил Науседа.

По его словам, сейчас достаточно инструментов, чтобы "помешать России предпринять агрессивные действия".

"Мы должны поговорить об отраслевых и экономических санкциях, которые могут быть применены", - подчеркнул Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что шаги ЕС в этой ситуации являются "только частью решения", поскольку действия НАТО также нужны.

Он также добавил, что объединение белорусских и российских вооруженных сил вызывает беспокойство, поскольку "это облегчает возможность вторжения России в соседние страны".

"Это стало нашим вниманием. Я считаю, что НАТО необходимо скорректировать свои оборонные планы и стратегии в свете того, что происходит в Беларуси", - сказал Науседа.

Он отметил, что лидеры ЕС на встрече должны также обсудить вопросы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество не игнорировать попытки дестабилизировать ситуацию на территории Европы.

Добавим, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Москву пригласят на совещание.

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