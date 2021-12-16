Кулеба о санкциях против РФ: их введение поможет избежать кровопролития

Украина будет защищаться в случае вторжения России. Однако избежать еще одного кровопролития можно, если ускорить разработку жестких санкций против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы телеканалу CNBC .

"Мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она состоится, Украина будет обороняться, но вам (Западу - ред.) все равно придется вводить санкции (против Москвы - ред.). Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил ситуацию 2014 года. Тогда США и Евросоюз ввели санкции против России очень поздно. До введения ограничений погибли почти 300 пассажиров рейса пассажиров рейса МН17, сбитого российской ракетой, а также сотни украинцев.

При этом министр отметил, что сегодня ситуация отличается от 2014 года. По его словам, западные партнеры по призыву Украины уже разрабатывают жесткие санкции против России на случай вторжения на украинскую территорию.

"В основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - уточнил он, добавив, что разработка санкционных механизмов - это внутреннее дело каждой страны.