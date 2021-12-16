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США подталкивают ЕС ввести санкции против сферы энергетики и банков России, - Bloomberg

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Четверг 16 декабря 2021 21:32
США подталкивают ЕС ввести санкции против сферы энергетики и банков России, - Bloomberg Фото: США подталкивают ЕС ввести санкции против сферы энергетики и банков России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подталкивает союзников из Европейского Союза к доработке широкого пакета санкций, которые будут нацелены против России. Ограничения планируют ввести против энергетических компаний и банков страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эти санкции могут быть введены, если Российская Федерация прибегнет к широкомасштабному вторжению на территорию Украины.

Срочность также осложняет тот факт, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор не отвел войска, которые расположены рядом с границами страны. США, со своей стороны, убеждены в том, что санкции станут для России жестким сигналом.

В то же время страны ЕС заявляют, что поспешное определение санкций может подорвать усилия по урегулированию кризиса дипломатическим путем.

По словам одного из собеседников издания, США и страны ЕС пытаются найти баланс между тем, чтобы реализовывать свои угрозы Кремлю и одновременно сохранять дипломатический диалог.

Также США обещает дополнительное военное развертывание, чтобы помочь своим союзникам по НАТО в Восточной Европе в случае российского вторжения, а планы защиты пытаются подкрепить для всех развитий сценария.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба убежден в том, что санкции против России могут предотвратить кровопролитие.

Также Европарламент одобрил новую резолюцию по агрессии России против Украины и возможные санкции против Кремля в будущем.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Российская Федерация вызвала самую опасную ситуацию за последние 30 лет для всей Восточной Европы.

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