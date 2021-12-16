США підштовхують ЄС ввести санкції проти сфери енергетики й банків Росії, - Bloomberg

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена підштовхує союзників з Європейського Союзу до допрацювання широкого пакета санкцій, які будуть націлені проти Росії. Обмеження планують ввести проти енергетичних компаній та банків країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ці санкції можуть бути введені, якщо Російська Федерація вдасться до широкомасштабного вторгнення на територію України.

Терміновість також ускладнює той факт, що голова Кремля Володимир Путін й досі не відвів війська, які розташовані поруч з кордонами країни. США, зі свого боку, переконані у тому, що санкції стануть для Росії жорстким сигналом.

Водночас країни ЄС заявляють, що поспішне визначення санкцій може підірвати зусилля щодо врегулювання кризи дипломатичним шляхом.

За словами одного зі співрозмовників видання, США й країни ЄС намагаються найти баланс між тим, щоб реалізовувати свої погрози Кремлю й одночасно зберігати дипломатичний діалог.

Також США обіцяє додаткове військове розгортання, аби допомогти своїм союзникам по НАТО у Східній Європі у разі російського вторгнення, а плани захисту намагаються підкріпити для усіх розвитків сценарію.