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У США підлітки влаштували стрілянину викраденою зброєю, є поранені

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США, Середа 02 червня 2021 23:11
У США підлітки влаштували стрілянину викраденою зброєю, є поранені Фото: Дівчина, за словами правоохоронців, погрожувала вбити сержанта.(РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Даша Харченко

У США двоє підлітків (14 й 12 років) вночі втекли з інтернату у штаті Флорида, забралися в чужий будинок та викрали зброю. Після цього вони влаштували перестрілку з правоохоронцями.

Про це повідомляє ABC News.

Серйозних поранень зазнала 14-річна дівчинка, яка була співучасницею 12-річного хлопця. Вона була поранена, коли відкрила вогонь по помічниках шерифа у Флориді.

За попередньою інформацією, діти втекли з інтернату та проникли в будинок, де зберігалися автомат АК-47, пістолет, рушниця та багато набоїв.

Правоохоронці оточили будівлю й намагалися вмовити дітей вийти з будинку. Натомість вони відкрили вогонь зі зброї домовласника. Дівчина, за словами правоохоронців, погрожувала вбити сержанта.

Після цього дівчина вийшла через гараж, наставивши зброю на правоохоронців. Тоді вона була поранена. Хлопець, який був у цей момент у гаражі з автоматом АК-47, здався.

Днями у Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

Зазначимо, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

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