США подозревают президента Гондураса в контрабанде наркотиков: получал взятки и помогал мафии

Прокуратура США начала расследование против президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса из-за его возможных связей с мафией. Подозревают, что он помог наркобарону Джеованни Фуэнтесому переправить тонны кокаина в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает AP.
На суде над гондурасским наркоторговцем Джованни Фуентесом Рамиресом прокурор Нью-Йорка Джейкоб Гутвиллиг заявил, что между наркобароном и президентом Гондураса есть связь. Он утверждает, что
Одним из свидетелей обвинения является бухгалтер Хосе Санчес. По словам прокурора, он будет давать показания на суде.
Сам президент Гондураса свою связь с мафией отрицает. Ему пока не предъявлено обвинение. Расследование ведется и в отношении еще ряда высокопоставленных чиновников.
Напомним, в Бельгии прошла масштабная операция по борьбе с наркомафией. Изъяли более 17 тонн кокаина.
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