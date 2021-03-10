США підозрюють президента Гондурасу в контрабанді наркотиків: отримував хабарі та допомагав мафії

Прокуратура США почала розслідування проти президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса через його можливі зв'язки з мафією. Підозрюють, що він допоміг наркобарону Джеованни Фуентесому переправити тонни кокаїну в Сполучені Штати.
Про це повідомляє AP.
На суді над гондурасским наркоторговцем Джованні Фуентесом Раміресом прокурор Нью-Йорка Джейкоб Гутвиллиг заявив, що між наркобароном і президентом Гондурасу є зв'язок. Він стверджує, що
Одним зі свідків звинувачення є бухгалтер Хосе Санчес. За словами прокурора, він буде давати свідчення на суді.
Сам президент Гондурасу свій зв'язок з мафією заперечує. Йому поки не пред'явлено звинувачення. Розслідування ведеться і щодо ще ряду високопоставлених чиновників.
Нагадаємо, у Бельгії пройшла масштабна операція по боротьбі з наркомафією. Вилучили понад 17 тонн кокаїну.
Раніше ми повідомляли, що СБУ перекрила канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну.