ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Бельгии масштабная операция по борьбе с наркомафией. Изъяли более 17 тонн кокаина

Новина українською → Брюссель, Вторник 09 марта 2021 22:35
В Бельгии масштабная операция по борьбе с наркомафией. Изъяли более 17 тонн кокаина Фото: полиция Бельгии (policelocale.be)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 9 марта, полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории королевства операций по борьбе с наркомафией. Правоохранители конфисковали более 17 тонн кокаина и арестовала 48 человек.

Об этом сообщает The Brussels Times.

"В операции приняли участие 1 500 сотрудников полиции, проведено свыше 200 обысков, задержаны 48 человек, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения", - сказал федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев.

Он также добавил, что целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков. Операция позволила полностью ликвидировать данную преступную организацию.

Кроме кокаина, полиция конфисковала 12 единиц огнестрельного оружия, 1,2 млн евро, полицейскую форму, контейнеры с маячками GPS.

Напомним, ранее в Бельгии в порту Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. В полиции отмечают, что его стоимость на черном рынке превышает 900 млн евро.

Кроме того, в портах немецкого Гамбурга и бельгийского Антверпена в течение полутора недель было перехвачено более 23 тонн кокаина. Правоохранители назвали это рекордным "уловом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире наркотики
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти