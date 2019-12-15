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США подозревают двух китайских дипломатов в попытке проникнуть на военную базу

Новости » Политика     15.12.2019 - 17:43
США подозревают двух китайских дипломатов в попытке проникнуть на военную базу
Фото: военная база (nytimes.com)

США осенью 2019 года тайно выдворили двух сотрудников посольства Китая

США осенью 2019 года тайно выдворили двух сотрудников посольства Китая, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк (штат Вирджиния). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

По словам источников издания, в конце сентября двое китайских дипломатов с женами подъехали на машинах к КПП американской базы, которая является режимным объектом и в том числе служит штабом подготовки спецопераций Вооруженных сил США. Охрана объекта разрешила сотрудникам посольства миновать шлагбаум с тем, чтобы они развернулись и уехали, так как у них не было разрешения находиться на этой базе.

Однако китайские дипломаты, миновав шлагбаум, не стали разворачиваться и поехали дальше, остановившись только после того, как им перекрыли путь пожарными машинами. Работники посольства КНР объяснили свои действия тем, что не поняли инструкции охраны на английском языке и заблудились.

При этом газета не уточняет, что именно китайские дипломаты пытались сделать на американской базе. Американская сторона подозревает, что цель заключалась в том, чтобы проверить надежность охраны и мер обеспечения безопасности на базе в Норфолке. Официальные лица США полагают, что один из упомянутых дипломатов является сотрудником спецслужб КНР.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов приказал двум кубинским делегатам в Организации Объединенных Наций покинуть Соединенные Штаты.

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