США выдворяют двух кубинских дипломатов

Иллюстративное фото (U.S. Department of State)

Свободу передвижения остальных делегатов Кубы в ООН ограничили Манхэттеном

Государственный департамент Соединенных Штатов приказал двум кубинским делегатам в Организации Объединенных Наций покинуть Соединенные Штаты. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

Согласно заявлению Госдепа, кубинские дипломаты, имена которых не называются, "злоупотребляли своей привилегией проживания в США" и пытались "проводить операции по влиянию против Соединенных Штатов".

Госдеп также принял решение ограничить свободу передвижения делегатов Кубы в ООН.

"В дополнение к требованиям покинуть страну, путешествия внутри США всех членов постоянной миссии Кубы в Организации Объединенных Наций отныне будут ограничены территорией острова Манхэттен", - говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что США продолжают расследование в отношении дипломатов, которые могут "злоупотреблять привилегией проживания в США".

Пресс-Секретарь Государственного департамента США Морган Ортегус заявила в Twitter, что США серьезно относятся ко всем посягательств на национальную безопасность страны.

"После того, как два члена миссии ООН от Кубы занимались деятельностью, которая наносит вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть нашу страну. Членам миссии ООН на Кубе также запрещено покидать Манхэттен", - написала она.

Напомним, в июле США заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека и намерены и в дальнейшем ограничивать кубинский режим.