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США підозрюють двох китайських дипломатів в спробі проникнути на військову базу

Новини » Політика     15.12.2019 - 17:43
США підозрюють двох китайських дипломатів в спробі проникнути на військову базу
Фото: військова база (nytimes.com)

США восени 2019 таємно видворили двох співробітників посольства Китаю

США восени 2019 таємно видворили двох співробітників посольства Китаю, запідозривши їх у спробі проникнути на територію американської військової бази в місті Норфолк (штат Вірджинія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

За словами джерел видання, в кінці вересня двоє китайських дипломатів з дружинами під'їхали на машинах до КПП американської бази, яка є режимним об'єктом і в тому числі служить штабом підготовки спецоперацій Збройних сил США. Охорона об'єкта дозволила співробітникам посольства минути шлагбаум з тим, щоб вони розвернулися і поїхали, так як у них не було дозволу перебувати на цій базі.

Однак китайські дипломати, минувши шлагбаум, не стали розгортатися і поїхали далі, зупинившись тільки після того, як їм перекрили шлях пожежними машинами. Працівники посольства КНР пояснили свої дії тим, що не зрозуміли інструкції охорони англійською мовою і заблукали.

При цьому газета не уточнює, що саме китайські дипломати намагалися зробити на американській базі. Американська сторона підозрює, що мета полягала в тому, щоб перевірити надійність охорони та заходів забезпечення безпеки на базі в Норфолку. Офіційні особи США вважають, що один зі згаданих дипломатів є співробітником спецслужб КНР.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів наказав двом кубинським делегатам в Організації Об'єднаних Націй покинути Сполучені Штати.

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