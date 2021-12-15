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США поделятся предложениями России по безопасности в Европе с союзниками, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США поделятся с союзниками и партнерами предложениями России по европейской безопасности. Ранее Москва передала их помощнице американского госсекретаря Карен Донфрид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметила Донфрид, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил ее о встрече. Он передал ей предложения Москвы по европейской безопасности.

"Я отвезу эти предложения в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - сказала Донфрид.

Напомним, в Москве 15 декабря прошли встречи помощницы госсекретаря с представителями российского МИДа и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Отметим, в ходе встреч Донфрид с российскими представителями обсуждались минские соглашения с учетом позиции США по Донбассу.

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