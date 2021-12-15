США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Держдеп

США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо європейської безпеки. Раніше Москва передала їх помічниці американського держсекретаря Карен Донфрід .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначила Донфрід, заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попросив її про зустріч. Він передав їй пропозиції Москви щодо європейської безпеки.

"Я відвезу ці пропозиції до Вашингтона, а також поділюся ними з нашими союзниками і партнерами", - сказала Донфрід.