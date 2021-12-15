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США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Держдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо європейської безпеки. Раніше Москва передала їх помічниці американського держсекретаря Карен Донфрід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначила Донфрід, заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попросив її про зустріч. Він передав їй пропозиції Москви щодо європейської безпеки.

"Я відвезу ці пропозиції до Вашингтона, а також поділюся ними з нашими союзниками і партнерами", - сказала Донфрід.

Нагадавши, у Москві 15 грудня пройшли зустрічі помічниці держсекретаря з представниками російського МЗС і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Відзначимо, в ході зустрічей Донфрід з російськими представниками обговорювалися мінські угоди з урахуванням позиції США По Донбасу.

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