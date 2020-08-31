ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США підтримують проведення міжнародної оцінки виборів в Білорусі

Вашингтон, Понеділок 31 серпня 2020 21:38
США підтримують проведення міжнародної оцінки виборів в Білорусі
Фото: Білий будинок (flickr)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати підтримують проведення незалежної міжнародної оцінки виборів в Білорусі. Також Білий дім закликає Москву "поважати суверенітет" Мінська.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макинани під час брифінгу.

За її словами, Вашингтон продовжує уважно стежити за розвитком подій в Білорусі і підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб дати незалежну оцінку порушень на виборах, порушень прав людини і застосування жорстких заходів з боку влади.

"Величезна кількість білорусів, які мирно протестують, говорить про те, що уряд не може більше ігнорувати заклики народу до демократії", - заявила Макинани.

Вона також додала, що Росія повинна поважати суверенітет Білорусі та право громадян цієї країни вільно і чесно обирати своїх власних лідерів.

Нагадаємо, раніше США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі.

Крім того, ЄС готовий виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикиБілорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся