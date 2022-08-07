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Перемирие в секторе Газа откладывается из-за "Исламского джихада", - Al Jazeera

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Сектор Газа, Воскресенье 07 августа 2022 21:03
Перемирие в секторе Газа откладывается из-за "Исламского джихада", - Al Jazeera Фото: последствия ударов по Газе (gettyimages)
Автор: Илона Свиридова

Анонсированное на 20:00 перемирие между Израилем и террористической группировкой "Исламский джихад" откладывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что объявление о перемирии в секторе Газа задерживается из-за требования исламистов. В частности, они хотят, чтобы Египет предоставил им дополнительные гарантии.

По данным Al Jazeera, исламисты хотят добиться от Израиля освобождения арестованных членов организации, а также прекращения ударов по своим позициям.

Напомним, ранее сообщалось, что Египет договорился о начале перемирия сегодня вечером в 20:00, однако до сих пор продолжаются ракетные удары из сектора Газа по территории Израиля.

Израильский премьер Яир Лапид уже заявил, что цели операции "Рассвет" уже достигнуты, и он не видит смысла в ее продолжении.

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