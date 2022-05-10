США поддержат растущие потребности Украины на поле боя, - министр обороны

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым передачу Украине необходимого вооружения. Речь идет об оборудовании, которое входит в последний пакет помощи в размере 150 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Министр обороны США заявил, что США намерены поддержать растущие потребности Украины на поле боя. Он также подчеркнул, что в рамках нового пакета помощи на 150 млн долларов ВСУ получат артиллерийские снаряды, контрбатарейные радары и средства радиоэлектронного подавления. Алексей Резников поделился с американским коллегой своей оценкой ситуации на местах на востоке Украины. Остин также проинформировал министра обороны Украины о постоянной координации с союзниками и партнерами усилий по оказанию помощи в области безопасности.