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США підтримають нові потреби України на полі бою, - міністр оборони

Ллойд Остін (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з українським колегою Олексієм Резніковим передачу Україні необхідного озброєння. Йдеться про обладнання, яке входить в останній пакет допомоги в розмірі 150 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Міністр оборони США заявив, що США мають намір підтримати потреби України на полі бою. Він також підкреслив, що в рамках нового пакету допомоги на 150 млн доларів ЗСУ отримають артилерійські снаряди, контрбатарейні радари та засоби радіоелектронного придушення.

Олексій Резніков поділився з американським колегою своєю оцінкою ситуації на місцях на сході України. Остін також поінформував Міністра оборони України про постійну координацію з союзниками і партнерами зусиль з надання допомоги в галузі безпеки.

Раніше Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. За його словами, наша країна отримає артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Також 9 травня США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.

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