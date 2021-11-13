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США поддержали Украину и осудили агрессию РФ в любых проявлениях

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Вашингтон, Суббота 13 ноября 2021 01:59
США поддержали Украину и осудили агрессию РФ в любых проявлениях Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию против нее в любых формах. Вашингтон ведет переговоры с Киевом и Брюсселем по передвижению войск РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отметила спикер Белого дома Джен Псаки, США также провели дискуссии с российскими чиновниками по Украине и американо-российским отношениям в целом.

"Как мы дали понять в прошлом, и мы также дали понять им прямо - эскалационные или агрессивные действия России вызвали бы большую обеспокоенность Соединенных Штатов. Мы призываем к немедленному возобновлению режима прекращения огня, мы поддерживаем нашего партнера Украину и осуждаем российскую агрессию против Украины в любых формах", - заявила Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что Вооруженные силы России проводят "нерегулярные действия" у границы с Украиной. Вместе с тем, по его словам, США не имеют понимания происходящего.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в ВСУ назвали количество кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что США обеспокоены концентрацией войск России вблизи границ Украины и предупредили о возможном вторжении.

В то же время в Кремле публикацию назвали "пустым безосновательным нагнетанием напряженности".

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