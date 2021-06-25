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США поддержали секторальные санкции ЕС против Беларуси

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Вашингтон, Пятница 25 июня 2021 02:13
США поддержали секторальные санкции ЕС против Беларуси Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил поддержку решению Европейского союза ввести санкции против Беларуси. Они были направлены на ряд секторов экономики.

Об этом он написал в Twitter.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с принудительной посадкой в аэропорту Минска.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление Европейским советом адресных экономических санкций против режима в Беларуси. Мы вместе с нашими партнерами требуем ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая", - написал глава Госдепа.

Отметим, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке пятого пакета санкций против Беларуси, который должен "закрыть последние лазейки" для режима Лукашенко.

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