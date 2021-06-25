США підтримали секторальні санкції ЄС проти Білорусі
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив підтримку рішенню Європейського союзу запровадити санкції проти Білорусі. Вони були спрямовані на низку секторів економіки.
Про це він написав у Twitter.
24 червня Європейський союз офіційно оголосив про введення секторальних економічних санкцій проти Білорусії. Введення рестрикцій пов'язане з примусовою посадкою в аеропорту Мінська.
"Сполучені Штати вітають оголошення Європейською радою адресних економічних санкцій проти режиму в Білорусі. Ми разом з нашими партнерами вимагаємо відповідальності за триваючі порушення прав людини та інцидент з Ryanair 23 травня", - написав глава Держдепу.
Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакета санкцій проти Білорусі, який має "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.