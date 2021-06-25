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США підтримали секторальні санкції ЄС проти Білорусі

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Вашингтон, П'ятниця 25 червня 2021 02:13
США підтримали секторальні санкції ЄС проти Білорусі Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив підтримку рішенню Європейського союзу запровадити санкції проти Білорусі. Вони були спрямовані на низку секторів економіки.

Про це він написав у Twitter.

24 червня Європейський союз офіційно оголосив про введення секторальних економічних санкцій проти Білорусії. Введення рестрикцій пов'язане з примусовою посадкою в аеропорту Мінська.

"Сполучені Штати вітають оголошення Європейською радою адресних економічних санкцій проти режиму в Білорусі. Ми разом з нашими партнерами вимагаємо відповідальності за триваючі порушення прав людини та інцидент з Ryanair 23 травня", - написав глава Держдепу.

Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакета санкцій проти Білорусі, який має "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.

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