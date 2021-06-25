США підтримали секторальні санкції ЄС проти Білорусі

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив підтримку рішенню Європейського союзу запровадити санкції проти Білорусі . Вони були спрямовані на низку секторів економіки.

Про це він написав у Twitter .

"Сполучені Штати вітають оголошення Європейською радою адресних економічних санкцій проти режиму в Білорусі. Ми разом з нашими партнерами вимагаємо відповідальності за триваючі порушення прав людини та інцидент з Ryanair 23 травня", - написав глава Держдепу.

24 червня Європейський союз офіційно оголосив про введення секторальних економічних санкцій проти Білорусії. Введення рестрикцій пов'язане з примусовою посадкою в аеропорту Мінська.

Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакета санкцій проти Білорусі, який має "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.