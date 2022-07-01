США поддержали продажу Турции истребителей F-16, - Байден

Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции. Сделку в ближайшее время должен одобрить Конгресс.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Как вы помните, еще в декабре я сказал, что мы должны продать Турции самолеты F-16 и модернизировать их. В наших интересах поддержать такое желание", — заявил Байден.
По словам главы США, в продаже истребителей нет никаких взаимных услуг. В октябре Турция обратилась к Вашингтону с просьбой продать 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов для модернизации уже существующих боевых самолетов.
Напомним, РБК-Украина писало, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум. В то же время Турция заявила, что планирует выдвинуть новые требования к скандинавам.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, скандинавские страны подпишут протокол о присоединении к Альянсу уже 5 июля.
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