США підтримали продаж Туреччині винищувачів F-16, - Байден

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Як ви пам'ятаєте, ще в грудні я сказав, що ми повинні продати Туреччині літаки F-16 і модернізувати їх. У наших інтересах підтримати таке бажання", - заявив Байден.

За словами глави США, у продажу винищувачів немає ніяких взаємних послуг. У жовтні Туреччина звернулася до Вашингтона з проханням продати 40 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації вже існуючих бойових літаків.