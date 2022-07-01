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США підтримали продаж Туреччині винищувачів F-16, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині. Операцію найближчим часом повинен схвалити Конгрес.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Як ви пам'ятаєте, ще в грудні я сказав, що ми повинні продати Туреччині літаки F-16 і модернізувати їх. У наших інтересах підтримати таке бажання", - заявив Байден.

За словами глави США, у продажу винищувачів немає ніяких взаємних послуг. У жовтні Туреччина звернулася до Вашингтона з проханням продати 40 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації вже існуючих бойових літаків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Сторони домовилися підписати відповідний меморандум. У той же час Туреччина заявила, що планує висунути нові вимоги до скандинавів.

За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, скандинавські країни підпишуть протокол про приєднання до Альянсу вже 5 липня.

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Сполучені Штати АмерикиТурцияНАТОДжозеф Байден