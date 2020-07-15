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В США подали в суд на Google из-за слежки за пользователями

США, Среда 15 июля 2020 06:55
В США подали в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фото: компания Google ( flickr.com/romanboed)
Автор: Артур Родивилов

Сбор данных осуществлялся через программу Firebase

Юридическая фирма Boies Schiller Flexne обратилась в суд с иском к Alphabet Inc., которая является материнской компанией Google. Организация, которая представляет интересы группы истцов, в июне 2020 года уже подавала иск к корпорации на 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В иске указывается, что Google по-прежнему продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию даже при отключении в настройках отслеживания действий в сети.

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

Сбор данных происходил с помощью программы Firebase, считают истцы. Она работает внутри приложений и невидима для пользователей. Firebase используется разработчиками для хранения данных, отправки уведомлений и рекламы, отслеживания сбоев работы системы.

Напомним, ЕС намерен ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook.

В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов.

Ранее РБК-Украина писало, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Европейский союз хочет создать единый рынок данных.

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