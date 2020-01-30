ЕС хочет создать единый рынок данных для борьбы с технологическими компаниями из США

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В ЕС считают, что хранение огромного массива данных этими компаниями является недостатком для бизнеса в Европе

Европейский союз хочет создать единый рынок данных, нацеленный на борьбу с доминированием таких американских технологических гигантов, как Facebook, Google и Amazon, согласно предложению Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Предложение, которое включает в себя обуздание крупных онлайн-платформ и может быть изменено до презентации 19 февраля, подчеркивает решимость ЕС противостоять американским технологическим гигантам и китайским конкурентам в сфере хранения и сбора данных.

"В настоящее время небольшое количество крупных технологических компаний, хранящих значительную часть мировых данных. Это является серьезным недостатком для бизнеса, основанного на данных, для появления роста и инноваций сегодня, в том числе в Европе, но впереди огромные возможности", - говорится в документе с изложением предложения.

Документ на 25 страницах также подчеркивает срочность предстоящей задачи.

"Такие конкуренты, как Китай и США, уже быстро внедряют инновации и представляют свои концепции доступа к данным и их использования по всему миру", - говорится в сообщении.

Цель документа состоит в том, чтобы "создать единое европейское пространство данных, подлинный единый рынок данных".

Меры по достижению этой цели включают ряд новых правил, касающихся трансграничного использования данных, функциональной совместимости данных и стандартов, связанных с производством, изменением климата, автомобильной промышленностью, здравоохранением, финансовыми услугами, сельским хозяйством и энергетикой.

В документе также предлагается исключить соответствующие правила конкуренции, которые препятствуют обмену данными, и, возможно, ввести правила, чтобы не допустить одностороннего навязывания крупными онлайн-платформами условий для доступа и использования данных или получения выгоды несоразмерным образом.

Напомним, Европейская комиссия 20 марта прошлого года наложила штраф в 1,49 млрд евро на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.