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У США подали до суду на Google через стеження за користувачами

США, Середа 15 липня 2020 06:55
У США подали до суду на Google через стеження за користувачами
Фото: компанія Google ( flickr.com/romanboed)
Автор: Артур Родивилов

Збір даних здійснювався через програму Firebase

Юридична фірма Boies Schiller Flexne звернулася в суд з позовом до Alphabet Inc., яка є материнською компанією Google. Організація, яка представляє інтереси групи позивачів, у червні 2020 року вже подавала позов до корпорації на 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

У позові вказується, що Google продовжує перехоплювати дані про використання додатків і персональну інформацію навіть при відключенні у налаштуваннях відстеження дій в мережі.

Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто.

Збір даних відбувався за допомогою програми Firebase, вважають позивачі. Вона працює всередині додатків і невидима для користувачів. Firebase використовується розробниками для зберігання даних, відправлення повідомлень і реклами, відстеження збоїв роботи системи.

Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.

Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.

Раніше РБК-Україна писало, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.

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