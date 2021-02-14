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США подали апелляцию на решение суда Лондона отказать в экстрадиции Ассанжа

Автор: Инна Собора

Министерство юстиции США подало апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В США его обвиняют в шпионаже.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Суд в Британии 4 января заблокировал его экстрадицию. Судья постановила, что состояние психики Ассанжа может повлечь его суицид после принятия решения об экстрадиции.

Адвокаты Ассанжа надеялись, что власти США прекратит преследование после того, как в стране сменится президент. "Общество свободы прессы" обратились к администрации президента Джо Байдена с просьбой отказаться от обвинений.

Как известно, Ассанжа обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения с 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Британская полиция задержала Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Недавно стало известно, что администрация Байдена планирует добиваться экстрадиции из Великобритании Джулиана Ассанжа.

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Новости Украины экстрадицияДжулиан Ассанж
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