У США почалося виверження найактивнішого вулкану у світі: відео

На Гаваях сьогодні, 28 листопада, почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
В управлінні туризму Гаваєв стверджують, що виверження не загрожує населеним пунктам чи авіарейсам на острів. Однак у Національній метеорологічній службі людям із респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома.
Випадання гарячого попелу може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також роздратувати очі та легені мешканців острова.
Поки що потоки лави стримуються в районі вершини Мауна-Лоа, тому не загрожують населеним пунктам, розташованим на схилі.
Раніше ми писали, що всього за 25 км від столиці Ісландії Рейк'явіка сталося виверження вулкана після кількох днів зростання активності землетрусів у цьому районі.
Нагадаємо, нещодавно на острові Кюсю, що на заході Японії,сталося виверження вулкана Сакурадзіма.
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