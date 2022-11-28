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У США почалося виверження найактивнішого вулкану у світі: відео

Фото: у США почалося виверження найактивнішого вулкана, що діє, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Гаваях сьогодні, 28 листопада, почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

В управлінні туризму Гаваєв стверджують, що виверження не загрожує населеним пунктам чи авіарейсам на острів. Однак у Національній метеорологічній службі людям із респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома.

Випадання гарячого попелу може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також роздратувати очі та легені мешканців острова.

Поки що потоки лави стримуються в районі вершини Мауна-Лоа, тому не загрожують населеним пунктам, розташованим на схилі.

Раніше ми писали, що всього за 25 км від столиці Ісландії Рейк'явіка сталося виверження вулкана після кількох днів зростання активності землетрусів у цьому районі.

Нагадаємо, нещодавно на острові Кюсю, що на заході Японії,сталося виверження вулкана Сакурадзіма.

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