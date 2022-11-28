RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США началось извержение самого активного действующего вулкана в мире: видео

Фото: в США началось извержение самого активного действующего вулкана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Гаваях сегодня, 28 ноября, началось извержение самого активного вулкана в мире – Мауна-Лоа, активность которого последний раз фиксировалась в 1984 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В управлении туризма Гавайев утверждают, что извержение не угрожает населенным пунктам или авиарейсам на остров. Однако в Национальной метеорологической службе людям с респираторными заболеваниями посоветовали оставаться дома.

Выпадение горячего пепла может повредить транспортные средства, здания и растения, загрязнить источники воды, нарушить работу канализационных и электрических систем, а также раздразнить глаза и легкие жителей острова.

Пока потоки лавы сдерживаются в районе вершины Мауна-Лоа, поэтому не угрожают населенным пунктам, расположенным на склоне.

Ранее мы писали, что всего в 25 км от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана после нескольких дней роста активности землетрясений в этом районе.

Напомним, недавно на острове Кюсю, который находится на западе Японии, произошло извержение вулкана Сакурадзима.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГавайи