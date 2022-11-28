В США началось извержение самого активного действующего вулкана в мире: видео

В управлении туризма Гавайев утверждают, что извержение не угрожает населенным пунктам или авиарейсам на остров. Однако в Национальной метеорологической службе людям с респираторными заболеваниями посоветовали оставаться дома.

Выпадение горячего пепла может повредить транспортные средства, здания и растения, загрязнить источники воды, нарушить работу канализационных и электрических систем, а также раздразнить глаза и легкие жителей острова.

Пока потоки лавы сдерживаются в районе вершины Мауна-Лоа, поэтому не угрожают населенным пунктам, расположенным на склоне.