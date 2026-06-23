У США почалися масові звільнення співробітників національної розвідки, - CNN

Президент США Дональд Трамп нещодавно призначив Білла Пулте новим виконуючим обов’язки голови національної розвідки США. Він, у свою чергу, з першого дня на посаді розпочав масштабне скорочення штату відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Звільнення в рамках "глибинної держави" розпочалися", - зазначив джерело, маючи на увазі тіньові групи, що впливають на політичні та економічні процеси у федеральному уряді США.

Як з’ясувало CNN, минулого тижня Пулте з’явився на новій роботі на день раніше, заставши зненацька директора, що йде у відставку, Тулсі Габбарт і попросивши список усіх співробітників управління.

Причому список мав містити рейтинги співробітників. Два джерела стверджують, що такий запит може бути пов’язаний із розпорядженням Пулте про проведення масових звільнень.

Очікується, що скорочення сильно вдарять по Національному контртерористичному центру (NCTC) та Національному центру контррозвідки та безпеки.

Згідно з публікацією CNN, перші звільнення почалися вже в понеділок. Вони стартували після того, як демократи з комітетів з розвідки Сенату та Палати представників надіслали Пулте лист, у якому попередили його про ризики масштабного скорочення штату.

Сенатор Марк Уорнер і член Палати представників Джим Хаймс написали у листі, що стурбовані інформацією про можливе скорочення.

Вони пояснили, що після скорочень у 2025 році та ймовірної нової хвилі звільнень такі рішення можуть поставити під загрозу місію організації, яка була створена після 11 вересня 2001 року для запобігання терористичним атакам у майбутньому.

"З огляду на ваш брак досвіду роботи в розвідувальному співтоваристві, важко уявити, що за такий короткий термін ви вже сформували повністю обґрунтовану думку щодо того, як скоротити ODNI, не наражаючи на ризик національну безпеку... вам слід утриматися від цього", - додали вони.