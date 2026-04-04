США почали зачистку: родичів іранського генерала Сулеймані взяли під варту

У Сполучених Штатах затримали племінницю та внучату племінницю загиблого іранського командира Касема Сулеймані після анулювання їхніх грін-карт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, федеральні агенти США взяли під варту Хаміде Сулеймані Афшар та її доньку. Це сталося після того, як державний секретар Марко Рубіо скасував їхній статус законних постійних жителів США.
Наразі обидві жінки перебувають під вартою Імміграційної та митної служби (ICE).
У Державному департаменті пояснили, що Афшар підтримує іранський уряд та бере участь у його пропаганді. Також зазначається, що чоловікові Афшар офіційно заборонено в'їзд до країни.
"Хаміде Сулеймані Афшар та її донька зараз перебувають під вартою Імміграційної та митної служби США", - йдеться у заяві відомства.
Затримання родичів Сулеймані відбувається на тлі шостого тижня війни США та Ізраїлю проти Ірану.
Адміністрація президента США Дональда Трампа під час свого другого терміну активізувала депортацію іммігрантів, яких вважають загрозою національній безпеці.
Раніше цього місяця США також анулювали юридичний статус доньки іранського політика Алі Ларіджані - Фатеме Ардешир-Ларіджані та її чоловіка. Вони вже залишили територію Штатів, і їм заборонено повертатися у майбутньому.
Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа наразі активно впроваджує низку заходів для боротьби з нелегальною міграцією. Зокрема, у Білому домі планують побудувати сім великих центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів.
Крім того, президент США заявив про підготовку нових обмежень, які передбачають розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до Сполучених Штатів.
Водночас влада США намагається стимулювати добровільне повернення іноземців на батьківщину. Так, мігрантам пропонують фінансові виплати у розмірі 3000 доларів, якщо вони погодяться залишити країну самостійно до кінця року.