США начали зачистку: родственников иранского генерала Сулеймани взяли под стражу

20:10 04.04.2026 Сб
2 мин
Администрация Трампа ужесточает миграционную политику
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В Соединенных Штатах задержали племянницу и внучатую племянницу погибшего иранского командира Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.

Детали задержания и причины решения

По информации издания, федеральные агенты США взяли под стражу Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио отменил их статус законных постоянных жителей США.

Сейчас обе женщины находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

В Государственном департаменте объяснили, что Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в страну.

"Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США", - говорится в заявлении ведомства.

Ужесточение миграционной политики

Задержание родственников Сулеймани происходит на фоне шестой недели войны США и Израиля против Ирана.

Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока активизировала депортацию иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.

Ранее в этом месяце США также аннулировали юридический статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. Они уже покинули территорию Штатов, и им запрещено возвращаться в будущем.

Жесткая политика Трампа

Напомним, администрация Дональда Трампа сейчас активно внедряет ряд мер по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, в Белом доме планируют построить семь крупных центров для содержания до 80 тысяч задержанных мигрантов.

Кроме того, президент США заявил о подготовке новых ограничений, которые предусматривают расширение списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Соединенные Штаты.

В то же время власти США пытаются стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину. Так, мигрантам предлагают финансовые выплаты в размере 3000 долларов, если они согласятся покинуть страну самостоятельно до конца года.

