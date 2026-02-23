США почали виведення військ зі своєї найбільшої бази в Сирії, - Reuters

США розпочали виведення військ зі своєї найбільшої бази в Сирії - Касрак. Вона розташована на північному сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання з посиланням на джерела, вранці 23 лютого десятки вантажівок, частина з яких перевозила бронетехніку, покинули об'єкт. Відеокадри Reuters зафіксували рух колони шосе на околиці міста Камишли.
База Касрак понад десять років була головним вузлом міжнародної коаліції під керівництвом США в боротьбі з "Ісламською державою". Незважаючи на вихід із цього об'єкта, у коаліції залишається база в місті Рмелан недалеко від кордону з Іраком.
За даними джерел видання, процес виведення військ триватиме від кількох тижнів до місяця. Наразі невідомо, чи є цей відхід тимчасовим або постійним.
Високопоставлений представник США зазначив, що частина військ залишає країну в рамках "поетапного переходу". Він додав, що масштабне перебування сил США більше не потрібне, оскільки сирійський уряд під керівництвом президента Ахмеда аш-Шараа готовий узяти на себе відповідальність за боротьбу з тероризмом.
Минулого тижня газета The Wall Street Journal також повідомляла про плани США вивести весь контингент чисельністю близько 1000 військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше BBC писало, що США планують вивести залишки свого військового контингенту з Сирії найближчими місяцями. Американські військові перебували в країні з 2015 року в рамках кампанії проти угруповання "Ісламська держава", наразі йдеться про виведення близько тисячі військовослужбовців.
За словами представника Білого дому, таке рішення є частиною перехідного процесу і стало можливим завдяки згоді Дамаска самостійно взяти на себе боротьбу з тероризмом.
Водночас на тлі виходу з Сирії Вашингтон нарощує військову присутність у регіоні через напруженість з Іраном.