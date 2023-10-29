США почали виготовляти деталі до атомних підводних човнів на 3D-принтерах

Сполучені Штати почали друкувати деталі для атомних підводних човнів на 3D-принтерах. У ВМС США схвалили такий крок, щоб вкластися у графік виробництва, ремонту та обслуговування субмарин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One .

Виготовлені за цією технологією деталі почали встановлювати на підводні човни. У тому числі йдеться про підводні човни класу Columbia та Ohio з міжконтинентальними балістичними ракетами.

Як повідомив контр-адмірал Джонатан Ракер, який у Пентагоні відповідає за закупівлю підводних човнів, саме таким шляхом, наприклад, виготовляються клапани.

"Нам абсолютно необхідні нові технології. Якщо ви подивіться на компоненти кораблів – поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі – ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їх експлуатації, не переходячи на 3D-друк" , - Наголосив Ракер.

Варто зазначити, що наступного року з 2 млрд доларів, спрямованих на розвиток виробництва підводних човнів, 15% підуть на розвиток 3D-друку.

США розвивають свій підводний флот

Раніше повідомлялося, що США планують витратити щонайменше 120 млрд доларів на будівництво 12 підводних човнів з міжконтинентальними балістичними ракетами.

Перший підводний човен USS District of Columbia коштуватиме 17,5 млрд доларів, це на 1,7 млрд більше, ніж раніше оцінили у ВМС. Наступні 11 човнів, які будуватимуть за головним кораблем, коштуватимуть у середньому 9,2 млрд кожен.