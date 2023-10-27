США витратять понад 100 млрд доларів на підводні човни з міжконтинентальними ракетами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

План військово-морських сил США може щонайменше на 20 млрд доларів перевищити бюджет. Бюджетне управління Конгресу (CBO) зазначило, що нова оцінка програми в 120 млрд "відображає поточні умови промисловості".

Вони прогнозують, що перший підводний човен USS District of Columbia коштуватиме 17,5 млрд доларів, це на 1,7 млрд більше, ніж оцінили ВМС.

За даними управління, 11 човнів, які будуть слідувати за головним кораблем, коштуватимуть у середньому 9,2 млрд кожен, що на 1.5 більше, ніж планували ВМС.

"Вартість підводних човнів класу Columbia може перевищити оцінки як ВМС, так і CBO, тому що це буде найбільший, найскладніший в технологічному плані підводний човен, який коли-небудь будували Сполучені Штати", - зазначає агенство.

Стверджується, що з 2014 року Конгрес щорічно виділяв на кораблебудування в середньому на 2,5 млрд доларів більше, ніж було передбачено бюджетом ВМС. Це частково через занепокоєння, що флот занадто малий, щоб виконувати всі свої місії, а останнім часом і протистояти розширенню військово-морського флоту Китаю.

Сьогодні Китай має 370 суден у порівнянні з 290 у США. Зазначається, що аналітики вважають американські судна, особливо підводні човни, набагато більш потужними, а американських моряків краще навченими.

Американський атомний підводний човен у Південній Кореї

Цьогоріч Сполучені Штати вперше з 1980-х років направили атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами до узбережжя Південної Кореї.

Прибуття підводного човна до порту стало частиною зобов'язань, викладених у Вашингтонській декларації, погодженої президентом США Джо Байденом та його південнокорейським колегою Юн Сук Елем на квітневому саміті.

Цей крок є частиною зусиль США та Південної Кореї щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій КНДР.