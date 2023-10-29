США начали изготавливать детали к атомным подводным лодкам на 3D-принтерах

Соединенные Штаты начали печатать детали для атомных подводных лодок на 3D-принтерах. В ВМС США одобрили такой шаг, чтобы вложиться в график производства, ремонта и обслуживания субмарин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One .

Изготовленные по этой технологии детали уже начали устанавливать на подлодки. В том числе, речь идет о подлодках класса Columbia и Ohio с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Как сообщил контр-адмирал Джонатан Ракер, который в Пентагоне отвечает за закупку подлодок, именно таким путем, например, изготавливаются клапаны.

"Нам абсолютно необходимы новые технологии. Если вы посмотрите на компоненты кораблей – поковки, отливки, фитинги, клапаны, крепежные детали – мы не сможем удовлетворить спрос для строительства необходимых нам подлодок, а также на поддержку их эксплуатации, не переходя на 3D-печать", – подчеркнул Ракер.

Стоит отметить, что на следующий год из 2 млрд долларов, направленных на развитие производства подлодок, 15% пойдут на развитие 3D-печати.

США развивают свой подводный флот

Ранее сообщалось, что США планируют потратить по меньшей мере 120 млрд долларов на строительство 12 подлодок с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Первая подлодка USS District of Columbia будет стоить 17,5 млрд долларов, это на 1,7 млрд больше, чем ранее оценили в ВМС. Следующие 11 лодок, которые будут строить вслед за главным кораблем, будут стоить в среднем 9,2 млрд каждый.