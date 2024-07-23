США почали постачання F-16 Словаччині: перші літаки вже прибули в країну

Решту літаків постачатимуть поступово протягом двох років.

Пеллегріні був прем'єр-міністром у 2018 році, коли уряд підписав угоду на суму 1,8 мільярда доларів щодо закупівлі 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, які мали замінити застарілі радянські літаки МіГ-29.

Словаччина зупинила свої МіГи влітку 2022 року через брак запасних частин після того, як російські техніки повернулися додому через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Минулого року уряд Словаччини схвалив план надання Україні парку з 13 МіГ-29, ставши другою країною-членом НАТО, яка почула прохання українського уряду про військові літаки для захисту від вторгнення Росії.

За відсутності власних літаків, країни-члени НАТО Польща, Чехія, а пізніше також Угорщина взялися охороняти повітряний простір Словаччини.