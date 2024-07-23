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США почали постачання F-16 Словаччині: перші літаки вже прибули в країну

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У понеділок, 22 липня, Словаччина отримала перші два з 14 нових військових літаків F-16 від Сполучених Штатів, поставку яких було відкладено на два роки через пандемію коронавірусу та відсутність чіпів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Решту літаків постачатимуть поступово протягом двох років.

Пеллегріні був прем'єр-міністром у 2018 році, коли уряд підписав угоду на суму 1,8 мільярда доларів щодо закупівлі 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, які мали замінити застарілі радянські літаки МіГ-29.

Словаччина зупинила свої МіГи влітку 2022 року через брак запасних частин після того, як російські техніки повернулися додому через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Минулого року уряд Словаччини схвалив план надання Україні парку з 13 МіГ-29, ставши другою країною-членом НАТО, яка почула прохання українського уряду про військові літаки для захисту від вторгнення Росії.

За відсутності власних літаків, країни-члени НАТО Польща, Чехія, а пізніше також Угорщина взялися охороняти повітряний простір Словаччини.

 

 

 

Нагадаємо, Пеллегріні вважає, що не варто поспішати з початком переговорів щодо набуття Україною членства в НАТО. Це нібито може призвести до ескалації.

На початку липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше з’явився на публіці після того, як отримав серйозне поранення в результаті замаху. Він критикував своїх ліберальних політичних опонентів і вихваляв угорського колегу Віктора Орбана за його поїздки до Києва та Москви.

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