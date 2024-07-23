США начали поставки F-16 Словакии: первые самолеты уже прибыли в страну

Остальные самолеты будут поставляться постепенно в течение двух лет.

Пеллегрини был премьер-министром в 2018 году, когда правительство подписало соглашение на сумму 1,8 миллиарда долларов по закупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, которые должны были заменить устаревшие советские самолеты МиГ-29.

Словакия остановила свои МиГи летом 2022 из-за нехватки запасных частей и опыта для их обслуживания после того, как российские техники вернулись домой

В прошлом году правительство Словакии одобрило план предоставления Украине парка из 13 МиГ-29, став второй страной-членом НАТО, которая услышала просьбу украинского правительства о военных самолетах для защиты от вторжения России.

При отсутствии собственных самолетов страны-члены НАТО Польша, Чехия, а затем Венгрия принялись охранять воздушное пространство Словакии.