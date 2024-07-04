ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Словаччини закликав до стриманості у переговорах щодо вступу України в НАТО

Четвер 04 липня 2024 23:31
UA EN RU
Президент Словаччини закликав до стриманості у переговорах щодо вступу України в НАТО Фото: Петер Пеллегріні, президент Словаччини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що не варто поспішати з початком переговорів щодо набуття Україною членства в НАТО. Це нібито може призвести до ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Standard.

В ході візиту до Варшави 4 липня на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі Пеллегріні вказав на різницю в поглядах лідерів двох держав щодо питання переговорів про вступ України в Північноатлантичний альянс.

"Пан президент Дуда виступає за більш ранній початок переговорів про вступ України, ми радше заохочуємо до стриманості. Щоб це більше не нагнітало напругу", - заявив він.

Під час переговорів два президенти обговорювали, серед іншого, тему війни РФ проти України, майбутній саміт НАТО. Сторони домовилися допомогти Україні.

Пеллегріні та Дуда разом дійшли висновку, що війна в Україні є неспровокованою агресією з боку Росії, та, за словами Пеллегріні, Словаччина не визнає окупацію Криму.

Він також підкреслив, що словацька сторона збільшила потужності з виробництва боєприпасів, стволів та ремонту військової техніки.

"Ми також є важливим партнером у сфері енергопостачання. З початку війни ми поставили в Україну понад 40 тисяч мегават-годин енергії. І ми збираємося збільшувати ці поставки, особливо восени і взимку", - розповів Пеллегріні.

Питання щодо вступу України в НАТО на саміті у Вашингтоні

Як повідомлялося раніше, Україна стане однією з ключових тем ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери блоку обговорюватимуть розробку "дорожньої карти" вступу України до Альянсу. Він також розповів, що саміт зосередиться на зміцненні допомоги України у довгостроковій перспективі.

Додамо, згідно з даними джерел Reuters, Україна під час саміту може почути добрі новини щодо передачі систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський 4 липня заявив, що країна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу.

Детальніше про очікування України від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція