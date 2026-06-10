США почали атаку у відповідь по Ірану за збитий вертоліт

США в ніч на 10 червня (за Києвом) почали завдавати ударів по Ірану. Причиною стало те, що раніше в понеділок іранці збили американський вертоліт Apache.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили Центрального командування США (CENTCOM) за вказівкою головнокомандувача розпочали нанесення ударів з метою самооборони по Ірану у відповідь на вчорашнє збиття гелікоптера Apache армії США", - йдеться в публікації.

У командуванні наголосили, що місія є відповідною відповіддю на "невиправдану іранську агресію".

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Тим часом NYT пише, що вибухи і сигнали тривоги було чути в декількох місцях уздовж іранського узбережжя Перської затоки, в тому числі в Бандар-Аббасі, Кешмі і Сіраку. Зазначається, що Сірак і Кешм зазнали атак кілька разів, але жодних додаткових подробиць поки що немає.

Паралельно, президент США Дональд Трамп дав коротке інтерв'ю ABC News. Це сталося просто перед тим, як командування оголосило атаку на Іран.

"Я вважаю, що дуже важливо відповісти. Вони збили вертоліт, і ми відповідаємо просто зараз. Я вважаю, що потрібно відповідати відповідати рішуче... І у нас була хороша угода, і, ймовірно, вона залишиться такою. Це відповідь на те, що вони зробили з нашим вертольотом минулої ночі, і я вважаю, що відповідь має бути дуже сильною, дуже потужною, і саме такою вона і є", - сказав Трамп.

Оновлено о 01:00

"Американські війська атакували кілька іранських систем ППО і радіолокаційних систем у районі Ормузької протоки", - написав журналіст Axios Барак Равід, пославшись на американського чиновника.

При цьому Fox News пише, що удари досі тривають.

Оновлено о 01:30

У КВІР заявили, що Іран запустив ракети і дрони по цілях у США і на Близькому Сході, про що пише CNN.