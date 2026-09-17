США побоюються, що Китай отримає технології F-35 після продажу літаків Саудівській Аравії

Вартість потенційної угоди оцінюють у 24 млрд доларів і десятки літаків опиняться без контролю Штатів. У документі, за даними джерел NYT, поставлено питання, чи зможуть США та Саудівська Аравія гарантувати належний захист об'єктів, де зберігатимуться технології F-35.

Особливе занепокоєння американських військових викликають передові радарні та розвідувальні системи винищувача. У звіті зазначається, що доступ до відповідних об'єктів мають отримати лише американські та саудівські військові, а також уповноважені підрядники.

Американські аналітики також порушили питання про те, чи погодиться Саудівська Аравія обмежити контакти з китайськими військовими та розвідувальними структурами.

Питання викликає і китайське обладнання

Ще одним предметом занепокоєння є присутність китайського телекомунікаційного обладнання на території Саудівської Аравії.

У розвідувальному звіті, за даними NYT, порушується питання про можливість вилучення обладнання компаній Huawei та ZTE з телекомунікаційної та маршрутизаторної інфраструктури, а також із деяких оборонних об'єктів.

Побоювання американської сторони пов'язані з тим, що китайські технології можуть створити додаткові можливості для доступу Пекіна до інформації або систем, пов'язаних із F-35.

Угода про F-35 уже просунулась

Продаж винищувачів Саудівській Аравії перебуває на більш просунутій стадії, ніж раніше. У червні Державний департамент США передав двом комітетам Конгресу пропозицію щодо продажу 48 літаків F-35 та запасного двигуна для неформального погодження.

Подібні побоювання вже виникали через ОАЕ

Це не перший випадок, коли американські розвідувальні структури висловлюють занепокоєння через можливий продаж F-35 близькосхідній державі, яка розвиває зв'язки з Китаєм.

Під час першого президентського терміну Трампа США погодили продаж F-35 Об'єднаним Арабським Еміратам у межах домовленостей про нормалізацію відносин з Ізраїлем. Американські розвідники тоді також звертали увагу на посилення військових, розвідувальних і технологічних зв'язків ОАЕ з Китаєм.

Зрештою адміністрація Джо Байдена переглянула угоду ще до початку виробництва та постачання літаків, після чого процес продажу був припинений.

Ізраїль також має побоювання

Окремі побоювання щодо угоди висловлюють і представники Ізраїлю. Країна наразі є єдиною державою Близького Сходу, яка експлуатує F-35, зокрема використовувала їх під час ударів по Ірану.

Американська політика щодо продажу озброєнь країнам регіону традиційно враховує необхідність збереження за Ізраїлем так званої “якісної військової переваги”.