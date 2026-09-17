США опасаются, что Китай получит технологии F-35 после продаж самолетов Саудовской Аравии

Стоимость потенциального соглашения оценивается в 24 млрд долларов и десятки самолетов окажутся без контроля Штатов. В документе, по данным источников NYT, задан вопрос, смогут ли США и Саудовская Аравия гарантировать надлежащую защиту объектов, где будут храниться технологии F-35.

Особую обеспокоенность американских военных вызывают передовые радарные и разведывательные системы истребителя. В отчете говорится, что доступ к соответствующим объектам должны получить только американские и саудовские военные, а также уполномоченные подрядчики.

Американские аналитики также подняли вопрос о том, согласится ли Саудовская Аравия ограничить контакты с китайскими военными и разведывательными структурами.

Вопрос вызывает и китайское оборудование

Еще одним предметом беспокойства является наличие китайского телекоммуникационного оборудования на территории Саудовской Аравии.

В разведывательном отчете, по данным NYT, поднимается вопрос о возможности извлечения оборудования компаний Huawei и ZTE из телекоммуникационной и маршрутизаторной инфраструктуры, а также некоторых оборонных объектов.

Опасения американской стороны связаны с тем, что китайские технологии могут создать дополнительные возможности для доступа Пекина к информации или системам, связанным с F-35.

Соглашение о F-35 уже продвинулось

Продажа истребителей Саудовской Аравии находится на более продвинутой стадии, чем раньше. В июне Государственный департамент США передал двум комитетам Конгресса предложение о продаже 48 самолетов F-35 и запасного двигателя для неформального согласования.

Подобные опасения уже возникали из-за ОАЭ.

Это не первый случай, когда американские разведывательные структуры выражают беспокойство из-за возможной продажи F-35 ближневосточному государству, развивающему связи с Китаем.

В первый президентский срок Трампа США согласовали продажу F-35 Объединенным Арабским Эмиратам в рамках договоренностей о нормализации отношений с Израилем. Американские разведчики также обращали внимание на усиление военных, разведывательных и технологических связей ОАЭ с Китаем.

В конце концов, администрация Джо Байдена пересмотрела соглашение еще до начала производства и поставки самолетов, после чего процесс продажи был прекращен.

Израиль также опасается

Отдельные опасения по поводу соглашения высказывают и представители Израиля. Страна является единственным государством Ближнего Востока, которое эксплуатирует F-35, в частности использовала их во время ударов по Ирану.

Американская политика по продаже вооружений странам региона традиционно учитывает необходимость сохранения за Израилем так называемого "качественного военного превосходства".