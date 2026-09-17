США побоюються, що Китай отримає технології F-35 після продажу літаків Саудівській Аравії
Американські розвідувальні служби висловили занепокоєння щодо можливої передачі Саудівській Аравії десятків винищувачів F-35. У США побоюються, що Китай може отримати доступ до технологій цих літаків через шпигунство або військово-технічну співпрацю Ер-Ріяда з Пекіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Вартість потенційної угоди оцінюють у 24 млрд доларів і десятки літаків опиняться без контролю Штатів. У документі, за даними джерел NYT, поставлено питання, чи зможуть США та Саудівська Аравія гарантувати належний захист об'єктів, де зберігатимуться технології F-35.
Особливе занепокоєння американських військових викликають передові радарні та розвідувальні системи винищувача. У звіті зазначається, що доступ до відповідних об'єктів мають отримати лише американські та саудівські військові, а також уповноважені підрядники.
Американські аналітики також порушили питання про те, чи погодиться Саудівська Аравія обмежити контакти з китайськими військовими та розвідувальними структурами.
Питання викликає і китайське обладнання
Ще одним предметом занепокоєння є присутність китайського телекомунікаційного обладнання на території Саудівської Аравії.
У розвідувальному звіті, за даними NYT, порушується питання про можливість вилучення обладнання компаній Huawei та ZTE з телекомунікаційної та маршрутизаторної інфраструктури, а також із деяких оборонних об'єктів.
Побоювання американської сторони пов'язані з тим, що китайські технології можуть створити додаткові можливості для доступу Пекіна до інформації або систем, пов'язаних із F-35.
Угода про F-35 уже просунулась
Продаж винищувачів Саудівській Аравії перебуває на більш просунутій стадії, ніж раніше. У червні Державний департамент США передав двом комітетам Конгресу пропозицію щодо продажу 48 літаків F-35 та запасного двигуна для неформального погодження.
Подібні побоювання вже виникали через ОАЕ
Це не перший випадок, коли американські розвідувальні структури висловлюють занепокоєння через можливий продаж F-35 близькосхідній державі, яка розвиває зв'язки з Китаєм.
Під час першого президентського терміну Трампа США погодили продаж F-35 Об'єднаним Арабським Еміратам у межах домовленостей про нормалізацію відносин з Ізраїлем. Американські розвідники тоді також звертали увагу на посилення військових, розвідувальних і технологічних зв'язків ОАЕ з Китаєм.
Зрештою адміністрація Джо Байдена переглянула угоду ще до початку виробництва та постачання літаків, після чого процес продажу був припинений.
Ізраїль також має побоювання
Окремі побоювання щодо угоди висловлюють і представники Ізраїлю. Країна наразі є єдиною державою Близького Сходу, яка експлуатує F-35, зокрема використовувала їх під час ударів по Ірану.
Американська політика щодо продажу озброєнь країнам регіону традиційно враховує необхідність збереження за Ізраїлем так званої “якісної військової переваги”.
Контекст статті
Нагадаємо, Трамп заявив, що планує схвалити продаж винищувачів F-35 американського виробництва Саудівській Аравії. Продаж може ознаменувати значний зсув у політиці США та вплинути на військовий баланс на Близькому Сході.
Раніше РБК-Україна писало про те, що Державний департамент США дав "зелене світло" оборонним контрактам Саудівською Аравією та ОАЕ.