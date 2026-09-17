США опасаются, что Китай получит технологии F-35 после продаж самолетов Саудовской Аравии
Американские разведывательные службы выразили обеспокоенность возможной передачей Саудовской Аравии десяткам истребителей F-35. В США опасаются, что Китай может получить доступ к технологиям этих самолетов через шпионаж или военно-техническое сотрудничество Эр-Рияда с Пекином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Стоимость потенциального соглашения оценивается в 24 млрд долларов и десятки самолетов окажутся без контроля Штатов. В документе, по данным источников NYT, задан вопрос, смогут ли США и Саудовская Аравия гарантировать надлежащую защиту объектов, где будут храниться технологии F-35.
Особую обеспокоенность американских военных вызывают передовые радарные и разведывательные системы истребителя. В отчете говорится, что доступ к соответствующим объектам должны получить только американские и саудовские военные, а также уполномоченные подрядчики.
Американские аналитики также подняли вопрос о том, согласится ли Саудовская Аравия ограничить контакты с китайскими военными и разведывательными структурами.
Вопрос вызывает и китайское оборудование
Еще одним предметом беспокойства является наличие китайского телекоммуникационного оборудования на территории Саудовской Аравии.
В разведывательном отчете, по данным NYT, поднимается вопрос о возможности извлечения оборудования компаний Huawei и ZTE из телекоммуникационной и маршрутизаторной инфраструктуры, а также некоторых оборонных объектов.
Опасения американской стороны связаны с тем, что китайские технологии могут создать дополнительные возможности для доступа Пекина к информации или системам, связанным с F-35.
Соглашение о F-35 уже продвинулось
Продажа истребителей Саудовской Аравии находится на более продвинутой стадии, чем раньше. В июне Государственный департамент США передал двум комитетам Конгресса предложение о продаже 48 самолетов F-35 и запасного двигателя для неформального согласования.
Подобные опасения уже возникали из-за ОАЭ.
Это не первый случай, когда американские разведывательные структуры выражают беспокойство из-за возможной продажи F-35 ближневосточному государству, развивающему связи с Китаем.
В первый президентский срок Трампа США согласовали продажу F-35 Объединенным Арабским Эмиратам в рамках договоренностей о нормализации отношений с Израилем. Американские разведчики также обращали внимание на усиление военных, разведывательных и технологических связей ОАЭ с Китаем.
В конце концов, администрация Джо Байдена пересмотрела соглашение еще до начала производства и поставки самолетов, после чего процесс продажи был прекращен.
Израиль также опасается
Отдельные опасения по поводу соглашения высказывают и представители Израиля. Страна является единственным государством Ближнего Востока, которое эксплуатирует F-35, в частности использовала их во время ударов по Ирану.
Американская политика по продаже вооружений странам региона традиционно учитывает необходимость сохранения за Израилем так называемого "качественного военного превосходства".
Контекст статьи
Напомним, Трамп заявил, что планирует одобрить продажу истребителей F-35 американского производства Саудовской Аравии. Продажа может ознаменовать значительный оползень в политике США и повлиять на военный баланс на Ближнем Востоке.
Ранее РБК-Украина писало о том, что Государственный департамент США дал "зеленый свет" оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ.