Ізраїль ударить по Ірану? США попередили про небезпеку на Близькому Сході

Державний департамент США оголосив масштабне попередження про небезпеку для Близького Сходу та Північної Африки. Це може бути пов'язано з планами Ізраїлю завдати удару по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.