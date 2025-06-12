Ізраїль ударить по Ірану? США попередили про небезпеку на Близькому Сході
Державний департамент США оголосив масштабне попередження про небезпеку для Близького Сходу та Північної Африки. Це може бути пов'язано з планами Ізраїлю завдати удару по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
"У зв'язку з посиленням напруженості в регіоні Державний департамент рекомендує громадянам США, які перебувають у регіоні Близького Сходу і Північної Африки, проявляти підвищену обережність", - йдеться в повідомленні.
У Держдепі нагадали, що в минулому подібна напруженість призводила до збоїв у поїздках і підвищених проблем безпеки для громадян США в цьому регіоні.
"Громадянам США слід зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайті step.state.gov, щоб отримувати інформацію та сповіщення і полегшити пошук вас у надзвичайній ситуації за кордоном", - додали у пресслужбі.
Ізраїль готує удар по Ірану
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Ізраїль знову може планувати удари по іранських ядерних об'єктах. Тоді американська сторона заявила про переміщення авіаційних боєприпасів і навчання Армії оборони Ізраїлю, які розцінили як ознаки підготовки до потенційної атаки.
Також днями іранські державні ЗМІ повідомили про нібито злам тисячі секретних файлів про ядерну програму Ізраїлю. Ізраїльська сторона офіційно не коментувала цієї заяви.
Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що удар Ізраїлю по Ірану не є неминучим, але цілком можливо, що це все-таки станеться.
Також ЗМІ повідомляли, що Вашингтон евакуйовує дипломатів з посольств на Близькому Сході та родини військовослужбовців. Причиною стали погрози Ірану завдати ударів по військових базах США.
Детальніше про те, чи готує Ізраїль удар по Ірану і до чого тут Трамп, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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