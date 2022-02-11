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США по-прежнему не рассматривают введение превентивных санкций против России, - Салливан

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 22:27
США по-прежнему не рассматривают введение превентивных санкций против России, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США по-прежнему не планируют вводить санкции против России до ее вторжения в Украину. Ограничительные меры до их применения играют сдерживающую роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Президент (США Джо Байден - ред.) считает, что санкции должны быть нацелены на сдерживание (России - ред.). И для того, чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает вторжение (в Украину - ред), то тогда санкции будут введены", - сказал Салливан.

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о санкциях США против России зашел в тупик.

Отметим, Евросоюз прорабатывает возможность внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций.

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