США по-прежнему не рассматривают введение превентивных санкций против России, - Салливан

США по-прежнему не планируют вводить санкции против России до ее вторжения в Украину. Ограничительные меры до их применения играют сдерживающую роль.

"Президент (США Джо Байден - ред.) считает, что санкции должны быть нацелены на сдерживание (России - ред.). И для того, чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает вторжение (в Украину - ред), то тогда санкции будут введены", - сказал Салливан.