США по-прежнему не рассматривают введение превентивных санкций против России, - Салливан
Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
США по-прежнему не планируют вводить санкции против России до ее вторжения в Украину. Ограничительные меры до их применения играют сдерживающую роль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
"Президент (США Джо Байден - ред.) считает, что санкции должны быть нацелены на сдерживание (России - ред.). И для того, чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает вторжение (в Украину - ред), то тогда санкции будут введены", - сказал Салливан.
Напомним, ранее стало известно, что законопроект о санкциях США против России зашел в тупик.
Отметим, Евросоюз прорабатывает возможность внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций.