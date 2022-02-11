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США як і раніше не розглядають введення превентивних санкцій проти Росії, - Салліван

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 22:27
США як і раніше не розглядають введення превентивних санкцій проти Росії, - Салліван Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США як і раніше не планують вводити санкції проти Росії до її вторгнення в Україну. Обмежувальні заходи до їх застосування грають стримуючу роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

"Президент (США Джо Байден - ред.) вважає, що санкції повинні бути націлені на стримування (Росії - ред.). І для того, щоб вони працювали і стримували, ми повинні діяти так: якщо Росія починає вторгнення (в Україну - ред), то тоді санкції будуть введені", - сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що законопроєкт про санкції США проти Росії зайшов у глухий кут.

Зазначимо, Євросоюз опрацьовує можливість внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій.

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