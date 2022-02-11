США як і раніше не розглядають введення превентивних санкцій проти Росії, - Салліван

США як і раніше не планують вводити санкції проти Росії до її вторгнення в Україну. Обмежувальні заходи до їх застосування грають стримуючу роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.