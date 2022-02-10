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Законопроект о санкциях США против России зашел в тупик, - сенатор

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Вашингтон, Четверг 10 февраля 2022 20:14
Законопроект о санкциях США против России зашел в тупик, - сенатор Фото: сенатор Роберт Менендес (flickr.com studio08denver)
Автор: Илона Свиридова

Обсуждение американского законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украине зашло в тупик. В Сенате не могут договориться о вторичных ограничениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста CNN Ману Раджу.

"Я думаю, что мы зашли в тупик (в законопроекте о санкциях против России, - ред.)", - процитировал он главу комитета Сената по международным отношениям Роберта Менендеса.

По его словам, это законопроект завис из-за того, что не могут договорится о вторичных санкциях, которые планируют наложить на российский банк и "Северный поток-2". Поэтому не исключено, что процесс будет запущен заново.

Напомним, до этого сообщалось, что демократы и республиканцы в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину. Но споры продолжались из-за возможных превентивных мер.

Также ранее сенатор Менендес говорил, что США могут ввести санкции против России до вторжения в Украину.

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