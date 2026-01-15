США планують збудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року, - NASA

США планують побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року для забезпечення енергією майбутніх баз у межах програми Artemis.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.
У NASA заявляють, що реалізація довготривалої присутності людини на супутнику Землі неможлива без використання ядерної енергетики.
Для цього NASA та Міністерство енергетики США підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає тіснішу співпрацю між відомствами. Документ підтверджує намір сторін встигнути з підготовкою та доставкою ядерного реактора на поверхню Місяця до кінця десятиліття.
Очільник NASA Джаред Айзекман наголосив, що відповідно до національної космічної політики США країна прагне не лише повернутися на Місяць, а й створити там інфраструктуру для постійного перебування, що стане кроком до майбутніх місій на Марс.
Експерти зазначають, що ядерні енергосистеми є найбільш ефективним рішенням для глибокого космосу, адже здатні працювати роками без дозаправки та не залежать від сонячного світла чи погодних умов, на відміну від сонячних панелей.
Раніше РБК-Україна писало, що американська компанія SpaceX представила оновлений, "спрощений" план місії на Місяць, який має скоротити час підготовки та підвищити безпеку екіпажу.
Це відбулось на фоні критики з боку NASA, яке висловило занепокоєння повільним темпом розробки системи Starship - ключового елемента місячної програми Artemis.
Контракт SpaceX із NASA оцінюється у понад 4 мільярди доларів, і передбачає створення місячного посадкового модуля Starship HLS (Human Landing System). Саме він має доставити астронавтів на поверхню Місяця та повернути їх назад на орбіту.
Раніше Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року. В разі успішних випробувань, експедиція з людьми вирушить на червону планету вже за кілька років.
А ще компанія SpaceX вивела на орбіту супутники проєкту Project Kuiper від Amazon, що є одним з її конкурентів.