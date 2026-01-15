США планируют построить ядерный реактор на Луне до 2030 года, - NASA

В NASA заявляют, что реализация долговременного присутствия человека на спутнике Земли невозможна без использования ядерной энергетики.

Для этого NASA и Министерство энергетики США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает более тесное сотрудничество между ведомствами. Документ подтверждает намерение сторон успеть с подготовкой и доставкой ядерного реактора на поверхность Луны до конца десятилетия.

Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что в соответствии с национальной космической политикой США страна стремится не только вернуться на Луну, но и создать там инфраструктуру для постоянного пребывания, что станет шагом к будущим миссиям на Марс.

Эксперты отмечают, что ядерные энергосистемы являются наиболее эффективным решением для глубокого космоса, ведь способны работать годами без дозаправки и не зависят от солнечного света или погодных условий, в отличие от солнечных панелей.